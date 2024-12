'Hajduk je prvi, ali ima veliki problem. Zbog njega je danas izgubio'

Bivši golman Hajduka Vladimir Balić , kojeg je Torcida 2004. godine zbog borbenosti i zalaganja na terenu proglasila Hajdučkim srcem, nakon što je te sezone, kao i one iduće, osvojio naslov prvaka, kaže za tportal da Hajduk jednostavno nije odigrao na nivou na kakvom je bio protiv Dinama.

Gorica je do pobjede došla golom Krešimira Krizmanića u 50. minuti nakon velike pogreške Hajdukova golmana Ivana Lučića . Marko Livaja je duboko u sudačkoj nadoknadi promašio kontroverzno dosuđeni penal, a Hajduk je prije toga propustio dvije dobre prilike.

'Najprije, drago mi je zbog Marija Carevića. Naravno, nije mi drago da smo izgubili, ali mi je drago zbog njega. Vjerujem u taj njegov poseban i osebujan stil i siguran sam da će ubrzo biti trener Hajduka. Odlično je složio momčad Gorice, napravio je sve što je trebao i čestitam mu na tome. Što se tiče Hajduka, jednostavno nije bilo raspoloženog igrača. Onog koji će zabiti gol. Jedno je utakmica s Dinamom, a nešto sasvim drugačije s Goricom. Drugi je način igre, drugi način pripreme. Kad igraš protiv al pari rivala igraš na jedan drugačiji način, a kad igraš protiv slabijeg moraš preuzeti igru. Ti moraš biti taj koji drži sve pod kontrolom. Tu je Hajduk zakazao i to je bio najveći problem. Nije mogao razviti igru i nije kontrolirao utakmicu. Mogla je Gorica zabiti iz neke kontre, u redu, to je dozvoljeno, ali ako ti vodiš igru. Ovdje to nije bio slučaj i zato je Hajduk izgubio', rekao je Balić i ustvrdio je da je velika šteta što Splićani nisu pobjedom u Gorici potvrdili veliku pobjedu u derbiju protiv Dinama.

'Šteta, jer protiv Dinama smo vidjeli veliku želju, htijenje. Zato je Hajduk pobijedio Modre. Protiv Gorice to nisam vidio. Ne kažem da se igrači nisu borili, ne tvrdim da je podbacio angažman, ali jednostavno Hajduk nije pronašao igru koju je morao da bi slavio u Gorici. Mali Durdov je nešto pokušavao, ali sve je to bilo premalo.'