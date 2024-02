Grbićev klub doživio debakl, osam golova na ogledu Newcastlea i Lutona

Newcastle je u prvom poluvremenu vodio sa 1:0 i 2:1 golovima Seana Longstaffa (7, 23), no Osho (21) i Barkley (41) su uspijevali poravnati. U nastavku je Luton s dva gola u razmaku od tri minute stigao do prednosti od 4:2, strijelci su bili Morris (59-11m) i Adebayo (62). Ipak, uslijedio je brzi odgovor domaćih koji su stigli do 4:4 preko Trippiera (67) i Barnesa (73).

Do kraja se rezultat nije mijejao pa je Newcastle.

U prvoj utakmici 23. kola Everton i Tottenham Hotspur su na Goodison Parku igrali 2:2 (1:2). Gosti iz Londona dva su puta vodili, oba puta strijelac je bio Richarlison (4, 41), no domaći su uspjeli spasiti bod. Na 1:1 sredinom prvog dijela poravnao je Harrison (30), da bi na konačnih 2:2 poravnao Branthwaite (90+4) u samoj završnici dvoboja.

Ispustivši dva boda u sudačkoj nadoknadi Tottenham je propustio bodovno se izjednačiti s drugim Manchester Cityjem i trećim Arsenalom, ostao je četvrti sa 44 boda, dva manje od Cityja i Arsenala, a sedam manje od vodećeg Liverpoola.