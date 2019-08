Gračan se osvrnuo na pobjedu Rijeke, ali i poslao važno upozorenje igračima uoči uzvrata u Škotskoj

Nenad Gračan, izbornik U-21 hrvatske nogometne reprezentacije, pozorno je pratio utakmicu između Rijeke i Aberdeena u 3. pretkolu Europske lige. Za tportal je iznio svoje dojmove s naglaskom na uzvratnu utakmicu

'Mislim da u uzvratu nogometaši Rijeke moraju biti maksimalno koncentrirani, ali i uz to jako odgovorni u igri. Iskustvo govori kako rano primljeni gol može potpuno promijeniti tijek utakmice i zbog toga se sve može dodatno zakomplicirati. Pogotovo što se psihološkog aspekta tiče. Zato moraju biti dodatno oprezni', poslao je na jedan način važno upozorenje igračima Rijeke.

Osvrnuo se Gračan i iz trenerskog kuta na prvih 90 minuta igre. Zapravo, nije pronašao niti jednu lošu stranu i igri Rijeke.

'Ukratko, odigrali su strpljivo i odgovorno te što je najvažnije nisu gubili pozicije u niti jednom trenutku. Bilo je vidljivo da Škoti igraju dosta direktno, ali da se često neki njihovi igrači priključuju napadu. No, uočljivo je bilo i da traže prostor kako bi iskoristili pogreške kojim bi napravili neko iznenađenje. Također, znalo se kako je Aberdeen opasan iz prekida, ali je Rijeka bila sjajno organizirana i disciplinirana te je sve te situacije lako riješila.'

Nekoliko riječi kazao je i o 23-godišnjem Muriću koji je u igru, na iznenađenje mnogih, ušao tek u 63. minuti. Na koncu se pokazao kao čovjek odluke?

'Trener najbolje zna i osjeća svoje igrače kroz trening i utakmice te zadatke koje im daje. Neke odluke mogu se ponekad gledati kao iznenađenje, pogotovo kada se gleda sa strane, ali u konačnici je najvažnije ostvariti rezultat kakav trener priželjkuje. U ovoj utakmici strpljenje i odgovor dovele je do toga da se Rijeci sve otvorili u drugom poluvremenu. No, ponavljam u uzvratu nogometaši Rijeke moraju biti koncentrirani i mirni. To je ključ.'