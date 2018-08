Gotovo je; kapetan 'modrih' potpisao je i na Maksimiru ostaje još najmanje pet godina

Arijan Ademi (27) ovog je ljeta bio vrlo blizu transfera u inozemstvo. Francuski su prvoligaši opasno 'zagrizli', prvo Lille, a potom i Bordeaux. Stizale su ponude na Maksimir, no sve su odbijene. Jasno je čelnicima Dinama koliko kapetan Ademi znači za ovu momčadi, a i - budimo realni - vrijedi puno više od onoga što su nudili Francuzi...

'Ovaj je ugovor zalog uspješne suradnje, ne samo ovih pet godina nego možda i više. Neću govoriti o igračkim kvalitetama našega kapetana jer to svi dobro znate. Donijeli smo strateški važnu odluku da našu momčad predvodi čovjek s toliko puno vrlina. Drago nam je da je i on to prihvatio', kazao je vidno zadovoljni Barišić i nastavio:

'Kao čovjek je zadužio ovaj klub. Nadam se da smo se i mi u njegovoj, rekao bih, burnoj prošlosti koja je imala i nekih poteškoća, pokazali kao pravi partner i drago nam je da i on to zna cijeniti i da smo se zajednički izvukli iz te nelagode. Nastupa novo razdoblje i predviđam da će Dinamo na čelu s Ademijem biti ono što svi očekujemo: dominantan u HNL-u i pritom ući u skupinu Lige prvaka ili Europa lige. Moram reći da smo imali, ne samo upita, nego i dosta konkretnih ponuda za našega kapetana, i to vrlo ozbiljnih i u financijskom smislu. Ipak, mi smo, u dogovoru s njim, sve to odbili i našli najbolje rješenje, a to je ovaj petogodišnji ugovor.'

Možete li reći koji su klubovi tražili Ademija?

'Izdvojit ću samo onu najznačajniju. Bila je ponuda iz francuske lige, iz Lillea', otkrio je predsjednik Barišić.