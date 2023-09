Gojo doveo Livaju u nezgodnu situaciju: Za Federera ni ne znam pije li...

Jedan do četvorice Splićana vratio se kući s rezultatom i plasmanom karijere (ATP 77), ali i najizdašnijim čekom u životu od 284.000 dolara.

US OPEN

'Bilo je zabavno, 25.000 gledatelja navijalo je za mene jer sam bio autsajder. Mogao sam dobiti drugi set, ali drago mi je da me Đoković nije razbio i da sam pokazao da se mogu nositi s njime. Nitko me ranije nije ozbiljno shvaćao, glava mi je bila svugdje i ovo je za mene velika stvar. Svi te vani gledaju kao Boga kad si među 100, a nas je šest iz iste ulice u Splitu (Put Firula) bilo u Top 100, četvorica u Top 10. Nisam prvi ni u ulici, ha, ha. Nadam se da ću do kraja godine uspjeti ući u Top 50, ali imam puno prostora na početku sljedeće godine jer sam valjda jedini u povijesti koji je zaboravio prijaviti Australian Open. Kako? Bio je nesporazum s menadžerom, ali je moja krivica'.

U mladosti se preselio u Zagreb zbog uvjeta, čak je jedno vrijeme živio i u Osijeku zbog trenera. A Osijek, Rijeka, Koprivnica, Zaprešić, neki su od gradova koje je Gojo posjetio zbog Hajduka, ali je posebna priča iz Zaprešića.

'Zaboravio sam osobnu iskaznicu i nisam mogao na stadion. Rekao sam zaštitaru da 'gugla' moje ime, da igram tenis. Već sam imao igrački profil na kojemu se sve može vidjeti. I pustili su me na utakmicu', raspričao se o Hajduku.