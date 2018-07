Geraint Thomas više ne može ostati bez pobjede na Tour de Franceu

izozemac Tom Dumoulin, član momčadi Team Sunweb pobjednik je pretposljednje, 20. etape Tour de Francea, no važnija je vijest kako je ukupnu pobjedu osigurao Britanac Geraint Thomas koji nastupa za Team Sky.

U subotu je na rasporedu bio 31 km dugačak kronometar od Saint-Pee-sur-Nivellea do Espelettea na kojem je najbrži bio Dumoulin ostvarivši vrijeme 40 minuta i 52 sekunde. Drugi je bio Britanac Chris Froom sa sekundom zaostatka, dok je treći bio Thomas sa 14 sekundi minusa.

U ukupnom poretku Thomas je zadržao vodstvo sa minutom i 51 sekundom prednosti pred Dumoulinom, dok Froome na trećem mjestu ima 2:24 minute zaostatka. Slovenac Primož Roglič je danas bio osmi i u ukupnom poretku je pao na četvrto mjesto.

Thomas u posljednjoj etapi, 116 km dugačkoj dionici od Houillesa do Champs-Elyseesa u Parizu mora samo doći do cilja kako bi ostvario najveći uspjeh u svojoj karijeri. Zanimljivo, bit će to šesta pobjeda nekog od biciklista Team Skyja u posljednjih sedam godina na Touru nakon pobjeda Bradleyja Wigginsa (2012) i Chrisa Froomea (2013, 2015, 2016, 2017).

Jedini hrvatski predstavnik na Touru ove sezone Kristijan Đurasek na kronometru je bio 89. sa 5:08 minuta zaostatka, dok je ukupnom poretku na 40. mjestu sa 1h 48 minuta i šest sekundi.