Genoa uvjerljivom pobjedom u posljednjem kolu osigurala ostanak u Serie A, iz lige ispada Lecce

Ljubitelji talijanske Serie A mogu odahnuti. I sljedeće sezone u Genoi će se igrati 'Derby della lanterna', sraz Sampdorije i Genoe. Nogometaši Genoe drugu su sezonu zaredom u posljednjem kolu izborili ostanak u Serie A, ove godine im je za potvrdu zadržavanja statusa bila potrebna domaća pobjeda protiv sastava iz sredine ljestvice Verone i do nje su došli uvjerljivo, 3:0

No, talijanski su mediji 'nanjušili' problem u toj utakmici... I to ne jedan, nego dva. Prvi je problem u činjenici da je trener Verone, hrvatski strateg Ivan Jurić čak tri puta sjedio na klupi Genoe. No, to čak i nije tako strašno. Važnije je to da je jedan od najvažnijih igrača Verone, portugalski veznjak Miguel Veloso oženjen za Paolu Preziosi. Dotična je, gle čuda, kćerka vlasnika Genoe Enrica Preziosa!

A u Lecceu je po domaće krenulo loše u 10. minuti kada je Lucioni (10-ag) postigao nespretni autogol, a uskoro je bilo još lošije kada je Caprari (24) povisio na 2:0 za Parmu. Do poluvremena su domaći preko Baraka (38) i Meccariella (45) poravnali na 2:2, ali u nastavku su Cornelius (52) i Inglese (66) vratili Parmi dva gola prednosti da bi Lapadula (68) tek ublažio poraz Leccea.

Još ranije Juventus je osigurao deveti uzastopni naslov prvaka, Inter, Atalanta i Lazio igrat će uz Juventus u Ligi prvaka sljedeće sezone, dok će Roma, Milan i Napoli u Europsku ligu.