Frenkie de Jong produžio s Barcom

S.Č./Hina

15.10.2025 u 22:47

Frenkie de Jong
Frenkie de Jong Izvor: Profimedia / Autor: Joan Gosa / imago sportfotodienst / Profimedia
Nizozemski nogometaš Frenkie de Jong (28) produžio je ugovor s Barcelonom do lipnja 2029. objavio je katalonski klub.

Njegov sadašnji ugovor s Barcom trajao je do lipnja, a sada ga je produžio za dodatne tri sezone. Španjolski mediji navode kako je otkupna klauzula čak 500 milijuna eura.

"Oduvijek sam sanjao igrati za Barcelonu i želim da se taj san nastavi još mnogo godina i produlji koliko god je to moguće," poručio je.

De Jong je stigao u Barcu 2019. iz Ajaxa u transferu vrijednom 75 milijuna eura. Odigrao je ukupno u svim natjecanjima 267 utakmica, te postigao 19 golova, a tome je dodao i 23 asistencije.

Sa Barcelonom je osvojio šest trofeja, od toga dvije Primere, dva Kupa Kralja, te dva španjolska Superkupa.

