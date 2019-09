Franko Andrijašević sa stilom se vratio u Rijeku; zabio je svom Hajduku, ali gol nije želio slaviti. Oduševio je i izjavom!

Emotivno je Franko Andrijašević proživljavao derbi Rijeke i Hajduka na Rujevici. Vratio se nakon dvije godine u HT Prvu ligu, odmah je u 'novom debiju' za Rijeku zabio svom najdražem klubu... U sličnoj se situaciji, samo na suprotnoj strani u dresu Hajduka, na istoj utakmici našao njegov prijatelj Filip Bradarić...

Sličnu je priču proživljavao i Filip Bradarić samo na strani Hajduka. I on je morao otići s Poljuda, nogometnu je sreći pronašao baš u Rijeci. Prošlog je ljeta otišao u Cagliari, no karijeru je odlučio oživjeti u - Hajduku.

'Teško je to komentirati. Ljudi imaju svoje mišljenje, ja sam tu odradio sve korektno, vežu me lijepe uspomene. Međutim, Hajduk je moj klub, tu sam proveo 15 godina, od malena. To sam ja od prvog dana govorio kada sam bio u Rijeci. Meni je najvažnije da me suigrači i ljudi oko kluba cijene i vole i da sam s njima ostao u savršenom odnosu...'