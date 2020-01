Francuzi već nakon drugog kola ispali s Europskog prvenstva; doživjeli su sramotu kakva im se nije dogodila zadnjih 10 godina

Francuski rukometaši oprostili su se od EURA porazom u 2. kolu skupine D u Trondheimu od domaćina Norveške s 26:28. Rukometnoj velesili Francuskoj je ovo najgori rezultat na velikim natjecanjima u proteklih deset godina

Francuze je tako skupo koštao poraz od Portugala u 1. kolu, a protiv sjajnih Norvežana trebali su pobjedu da ostanu u igri za plasman među dvije prvoplasirane ekipe i prolaz u 2. fazu.

U izvanrednoj utakmici u Trondheimu Norvežani su ipak u samoj završnici došli do velike pobjede. Igralo se praktički 'gol na gol' veliki dio susreta, Francuska je početkom drugog dijela vodila s 18:15, no utakmica se prelomila u 51. minuti kada Norvežani stižu do vodstva 24:22, koje nisu ispuštali dokraja.

Junak dvoboja Sagosen postigao je dvije minute prije kraja gol za 28:25 i bio je to konačan oproštaj Francuza. Norvežane je predvodio Sagosen s 10 pogodaka, uz sjajnog vratara Bergeauda (13 obrana), dok je kod Francuza Fabregas zabio osam golova, Abalo je dao 4, a Nikola Karabatić tri gola. Iz ove skupine su dalje prošli Norvežani i Portugalci, a njihov međusobni obračun u utorak će odrediti koliko će bodova prenijeti.