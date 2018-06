Francuz je napravio ono na što se čekalo punih 60 godina

Kylian Mbappe (19) postao je prvi tinejdžer nakon legendarnog Brazilca Pelea koji je uspio zabiti dva gola u utakmici nokaut faze Svjetskog nogometnog prvenstva

Kylian Mbappe je u pobjedi Francuske nad Argentinom 4:3 u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji zabio dva gola i tako napravio nešto što je još tamo 1958. godine učinio i neponovljivi Pele na utakmici protiv Švedske - kao tinejdžer je postigao dva gola u meču nokaut faze Mundijala!

Istina, Pele je to uspio sa 17 godina i osam mjeseci, dok je Mbappeu 19 godina i šest mjeseci. No to nimalo neće umanjiti njegov povijesni uspjeh. Pa treba napomenuti kako niti jedan tinejdžer nije zabio gol na dvije utakmice Svjetskog prvenstva još od Michaela Owena 1998. godine...