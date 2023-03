[FOTO] Zadrani se lakoćom obračunali sa Cedevitom; Cibona još jednu utakmicu dobila u dramatičnoj završnici

U susretima 3. kola Lige za prvaka prvenstva Hrvatske za košarkaše igranima u srijedu domaćini su bili uspješni, Zadar je lako svladao Cedevitu Junior sa 85-67 (21-12, 29-22, 23-13, 12-20), dok je Cibona jedva nadigrala Furnir sa 88-86 (26-16, 24-28, 16-15, 22-27)

Zadrani su kontrpolirali rezultat od početka do kraja dvoboja protiv Cedevite Junior koja je izgubila i treću utakmicu u isto toliko nastupa u Ligi za prvaka. Dario Drežnjak i Sani Čampara postigli su po 15 koševa za Zadar, Marko Ramljak je dodao 14, dok je vetaran Krunoslav Simon sa 21 ubačajem bio najbolji kod gostiju.

Cibona je dobila treću tijesnu utakmicu u četiri dana, nakon uspjeha protiv Cedevite Junior u nedjelju i FMP-a u ponedjeljak do kojih je došla nakon produžetka, a i protiv Furnira dvoboj je praktički bio otvoren do samoga kraja. Furnir je kod vodstva Cibone 83-82 imao napad no Kuzmanovićev pokušaj trice 15 sekundi prije kraja nije bio precizan pa se ušlo u završnicu kojom su dominirala slobodna bacanja.