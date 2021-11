[FOTO] Zadar u uzbudljivoj utakmici kao gost srušio Cibonu; na Baldekinu Šibenka iznenadila Split

U derbiju 9. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Zadar je kao gost u KC 'Dražen Petrović' svladao Cibonu sa 82-79 (23-16, 14-28, 20-10, 25-25)

Zadar je bolje i otvorio utakmicu, u prvoj četvrtini vodio sa 21-12, no Cibona je velikom serijom Matea Drežnjaka u drugoj četvrtini okrenula rezultat u svoju korist. No, u drugom poluvremenu napad Cibone je u potpunosti stao, Zadar je serijom 18-4 sredinom treće četvrtine stigao do prednosti 55-51 te kontrolirao rezultat do samoga kraja.