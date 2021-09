[FOTO] Veliko slavlje u Našicama; Nexe u ludoj utakmici nadoknadio šest golova zaostatka i izborio grupnu fazu EHF Europske lige

Rukometaši Nexea uspjeli su se plasirati u grupnu fazu EHF Europske lige pobijedivši u uzvratu 2. pretkola u Našicama danski Bjeringbro/Silkeborg 32:26

Nexe je u fantastičnoj predstavi izbacio jaki danski sastav, a Našičani su po prvi puta došli do željenih plus šest golova sredinom drugog dijela, da bi pogotkom Tomića u 59. minuti stigli i do 32:25.