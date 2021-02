[FOTO] Velika drama na Old Traffordu: 'Crveni vragovi' doživjeli bolan udarac u zadnjim sekundama

U utakmici 23. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United i Everton su na Old Traffordu odigrali 3:3 nakon što su gosti izjednačili u petoj minuti nadoknade

United i Everton pružili su sjajnu predstavu sa šest golova premda ih je moglo biti i više. I to na obje strane.

'Crveni vragovi' su bili bolji u prvom poluvremenu i na odmor su otišli s vodstvom 2:0. Everton je puno odlučnije ušao u nastavak i nakon svega sedam minuta uspio je izjednačiti, no United je u 70. minuti stigao do nove prednosti koju je uspio sačuvati do četvrte minute nadoknade. No u petoj minuti produžetka gosti su zabili za 3:3 i veliko slavlje.