[VIDEO/FOTO] Incident nakon pobjede Rijeke u dramatičnom preokretu: predstavnik Lokomotive udario i hvatao za vrat igrača Rijeke?

Nogometaši Rijeke u dramatičnoj su završnici stigli do pobjede nad Lokomotivom. Momčad Jerka Leke do 90. minute je vodila 2:1, no gosti su na kraju ipak upisali pobjedu 3:2

Sve to očito je unijelo puno nervoze među domaće, pa je nakon utakmice došlo do incidenta, zbog kojeg će disciplinski sudac HNS-a Alan Klakočer imati pune ruke posla. Kako prenose Sportske novosti, u službenom zapisniku s utakmice zapisano je sljedeće. 'Nakon utakmice predstavnik HNK Rijeka, Alen Rivetti je na osnovu izjave igrača br.4 Nine Galovića prijavio predstavnika NK Lokomotiva Igora Cvetkovića da je isti igrača Ninu Galovića u tunelu nakon utakmice udario po leđima i uhvatio za vrat. Službeni predstavnik HNK Rijeka upozoren je da je dužan podnijeti prijavu Disciplinskom sucu HNS-a'. Delegat Zoran Pandža iz Vinkovaca upoznat je sa situacijom, a tek treba vidjeti očitovanje HNS-disciplinaca. U svakom slučaju, ako se navedeno dogodilo, to baca novu ružnu sjenu na događanja u HNL-u.