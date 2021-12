[FOTO] U petak nas u Madridu očekuje teniski spektakl; Hrvatska i Srbija igraju za finale Davis Cupa

Hrvatska muška teniska reprezentacija u polufinalu Davis Cupa u petak će u Madridu igrati protiv Srbije koja je u srijedu u četvrtfinalu svladala Kazahstan 2-1 iako je izgubila prvi meč

Prvi bod Kazahstanu osigurao je Mihail Kukuškin koji je nakon čak tri sata i 18 minuta svladao Miomira Kecmanovića sa 7:6 (5), 4:6, 7:6 (11).

Kukuškin je bio u dobitnoj situaciji kada je dobio prvi set i vodio sa 4:2 u drugom, no uslijedio je Kecmanovićev niz od čak sedam gemova kojim je stigao do prednosti od 3:0 u odlučujućem trećem setu. Imao je srpski tenisač i dvije vezane meč-lopte prilikom servisa za meč kod 5:3, no Kukuškin je uspio ostvariti 'break', pa se otišlo sve do 'tie-breaka' trećeg seta. U toj odlučujućoj igri Kecmanović je prvi stigao do prednosti, imao još dvije meč-lopte, jednu kod 6:5, drugu kod 7:6, ali niti tada nije zaključio meč. Kukuškin je s dva uzastopna poena stigao do svoje prve meč-lopte kod 8:7, no i Kazahstanac je potom propustio četiri meč-lopte, dvije na svom početnom udarcu, no petu kod svog vodstva od 12:11 na servis Kecmanovića je uspio realizirati.