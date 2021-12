Rukometaši Zagreba bili blizu iznenađenja u Francuskoj; držali se do samog kraja, ali su na kraju ostali praznih ruku

U susretu 9. kola skupine A rukometne Lige prvaka Prvo plinarsko društvo Zagreb je na gostovanju u Francuskoj izgubilo od Montpelliera 23-24 upisavši i šesti poraz

Hrvatski prvak se odlično držao, bio je korak do iznenađenja, no vodeći sastav ove skupine je u dramatičnoj završnici upisao i sedmu pobjedu.

PPD Zagreb je dobro otvorio susret, nakon šest minuta igre hrvatski prvak je vodio 3-1. U 14. minuti domaćin dolazi do vodstva 7-6, u 20. minuti su imali i 11-7, no Zagreb je do konca poluvremena smanjio na 14-12.

U nastavku susreta Montpellier je pobjegao na pet razlike (20-15), Zagreb se šest minuta prije kraja spustio na dva gola minusa, a tri i pol minute prije kraja na svega pogodak zaostatka (21-22). Minus jedan je bilo i na ulazu u zadnju minutu, a pobjednika je razriješio gol Karla Walliniusa 30-tak sekundi prije kraja. Ivan Čupić je nakon isteka vremena realizirao sedmerac za konačnih 24-23 za francuski sastav.