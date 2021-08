[FOTO] Rijeka i bez dva ključna igrača rutinski preskočila Hibernian te izborila play-off i okršaje s PAOK-om

Nogometaši Rijeke od prve sekunde uzvratnog dvoboja 3. pretkola Konferencijske lige nametnuli su se Hibernianu, iako su tijekom dana ostali bez golmana Labrovića i prvog napadača Drmića. No, Tomićeve igrače niti to nije poremetilo te su rutinski došli do pobjede 4:1, odnosno prolaska u play-off, gdje ih već sljedećeg tjedna čeka prvi okršaj s PAOK-om

Riječani su na Rujevici od prve minute pokazali da su odlučni ostvariti pobjedu pred nešto više od 4000 svojih navijača, koja im je donosila plasman u zadnje kvalifikacijsko kolo, s obzirom na to da su prije tjedan dana u Edinburghu odigrali 1:1. Do prve izgledne prilike Rijeka je stigla u 29. minuti, kad je Abass pucao sa 15 metara, ali je njegov ne pretjerano snažan udarac završio u gostujućem bloku. U 32. minuti su zaprijetili i Škoti, ali je Murphyjev opasan udarac obranio iskusni Andrej Prskalo. Četiri minute poslije Rijeka je povela. Murić je bio začetnik akcije odličnom loptom za Ampema, koji je vanjskim dijelom stopala s lijeve strane ubacio u srce kaznenog prostora, gdje je natrčao Domagoj Pavičić i lakoćom proslijedio u mrežu. U 44. minuti se Prskalo istaknuo još jednom obranom, a zaustavio je udarac Nisbeta. Minutu poslije Riječani su mogli udvostručiti prednost, a još jednom Abass nije uspio pogoditi mrežu i to iz dva pokušaja. Prvi udarac je završio u bloku, a drugi je odlično obranio gostujući vratar Macey. Sve utakmice UEFA Lige prvaka, UEFA Europske lige i Hrvatski Telekom Prve lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE.