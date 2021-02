[FOTO] Po jakom snijegu odigrana luda utakmica u Münchenu; Arminiji kod Bayerna to nije uspjelo od 1985.

Nakon što je u Dohi osvojio naslov svjetskog klupskog prvaka, Bayern je po povratku u Njemačku odigrao 3:3 protiv Arminije u posljednjem susretu 21. kola njemačkog prvenstva

Bio je to prvi remi za Arminiju nakon šest uzastopnih poraza, te prvi bod u Munchenu nakon 1985. godine.

Arminija je vodila 2:0 i 3:1 i bila korak do prve pobjede u Munchenu nakon 1979. godine. Međutim, svjetski i europski prvak je uspio izjednačiti na 3:3.

U prvom poluvremenu igralo se po jakom snijegu koji je prekrio travnjak, no u nastavku susreta uvjeti za igru su bili odlični. Gosti su poveli već u 9. minuti golom Michela Vlapa, da bi u 37. minuti Amos Pieper zabio za 2:0.

Corentin Tolisso je u 57. smanjio na 2:3, a Alphonso Davies je lijepim udarcem u 69. minuti izjednačio na 3:3. Do konca susreta domaćin je mogao i do pobjede, no Arminija se uspjela obraniti.

Bayern vodi na ljestvici sa 49 bodova, pet više od Leipziga, dok Eintracht na trećem mjestu ima 39 bodova, kao i Wolfsburg.

Arminija je i dalje u zoni ispadanja, drži 16. poziciju sa 18 bodova koliko ima i Hertha stepenicu više.

