[FOTO] Newcastle ostao zabetoniran na predzadnjem mjestu; Everton doživio debakl kod kuće; City prizemljio najugodnije iznenađenje lige

Nogometaši Watforda iznenađujuće su kao gosti na Goodison Parku svladali Everton sa 5:2 (1:1) u susretu 9. kola engleskog prvenstva

Domaći su sve do 78. minute vodili sa 2:1 golovima Daviesa (3) i Richarlisona (63), dok je pogodak za goste psotigao King (13). No, u samoj završnici dogodio se veliki preokret, Kucka (78) je poravnao na 2-2, a onda je King (80, 86) s dva gole odveo Watford do 4:2 da bi konačni rezultat postavio Dennis (90+1). Watford je sada 14. sa 10 bodova, dok je Everton ostao osmi sa 14.