[FOTO] Nevjerojatan preokret Manchester Uniteda; Cristiano Ronaldo zabio za pobjedu protiv Atalante, Josip Stanišić asistent u pobjedi Bayerna

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić zabio je gol, ali je njegova Atalanta poražena na gostovanju kod Manchester Uniteda u dvoboju 3. kola skupine F Lige prvaka 3:2

'Crveni vragovi' izgledali su kao skupina amatera u prvih 45 minuta utakmice, Atalanta je dominirala i zasluženo na odmor otišla s velika dva gola prednosti.

No, baš sve na travnjaku se promijenilo u drugom poluvremenu, točnije od 53. minute kada je Rashford smanjio na 2:1. U valovima je Manchester United napadao. Atalantu su spašavali okvir gola i golman Musso, no momčad iz Bergama do kraja nije izdržala. Prvo je Maguire izjednačio u 75. minuti, a u 81. se ukazao Cristiano Ronaldo i zabio za potpuni preokret.

Sve utakmice UEFA Lige prvaka, UEFA Europske lige i Hrvatski Telekom Prve lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE.