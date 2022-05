[FOTO] Madridski Real osvojio 14. naslov europskog prvaka; cijela je sezona Modrića i suigrača išla u tom smjeru

Golom Viniciusa Juniora u 59. minuti, madridski Real pobijedio je Liverpool 1:0, a i taj jedan pogodak bio je dovoljan Kraljevima za veliko slavlje u Parizu

Početak drugog poluvremena bio je preslika onoga što se događalo u prvih 45 minuta. Ponovno je Liverpool bio momčad koja je diktirala ritam igri i koja je napadala. No, poveo je Real, u prvoj situaciji kada je ozbiljnije krenuo prema suparničkim vratima tijekom nastavka.

Nije Real imao posebno dobrih prilika, ali je usporedno s tim zaustavio Liverpool u njegovim naletima. Mreža se zatresla na samom kraju prvog poluvremena, u 44. minuti je Karim Benzema postigao pogodak. No, nakon poduže VAR provjere gol nije priznat zbog minimalnog zaleđa u kojem je bio Francuz.

U 59. minuti je Valverde više pucao nego dodavao, no lopta je došla na drugu stranu do usamljenog Vinicius Juniora koji je jednostavno pogodio Liverpoolovu mrežu za 1:0. Bio je taj pogodak znak za još žešće napade Liverpoola.

U samoj završnici se utakmica potpuno otvorila. Liverpool je nasrtao, Realu se otvaralo sve više prostora na drugoj strani, no do kraja se rezultat više nije mijenjao. Time je moglo početi veliko slavlje madridskog kluba pa tako, između ostalih, i hrvatskog nogometaša Luke Modrića koji je igrao do 90. minute, a ovim je proslavio petu titulu pobjednika Lige prvaka u dresu Reala.

Real je tako posljednje svoje dvije titule pobjednika Lige prvaka osvojio preko Liverpoola u finalu. S 3:1 je pobijedio u finalu 2018. godine, a ovaj put s minimalnih, ali sasvim dovoljnih 1:0.

Liga prvaka, finale:

LIVERPOOL - REAL MADRID 0:1 (0:0)

Strijelci: 0:1 Vinicius Junior (59.)

Stade de France. Sudac: Clement Turpin (Francuska)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson (od 77. Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (od 77. Firmino) - Salah, Mane, Diaz (od 65. Diogo Jota).

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy - Modrić (od 90. Ceballos), Casemiro, Kroos - Valverde (od 85. Kamavinga), Benzema, Vinicius Junior (od 92. Rodrygo).