[FOTO] Mađare šest minuta dijelilo od najveće senzacije Eura, Goretzka spriječio ispadanje Njemačke

U utakmici posljednjeg, 3. kola skupine F na EURU Njemačka i Mađarska su u Münchenu igrale 2:2 (0:1), a tim rezultatom Njemačka je prošla u osminu finala kao druga u skupini s četiri boda, dok je Mađarska završila natjecanje na posljednjem mjestu s dva boda.

Sastav kojega vodi izbornik na odlasku Joachim Löw potom je većim dijelom utakmice izgledao ispuhano i bezvoljno, a to se posebice odnosi na veznjake Kroosa i Gundogana.

Do kraja prvog poluvremena Njemačka je stvorila tek jednu priliku za poravnanje, u 21. minuti Hummels je bio najviši u skoku, no njegov udarac glavom zaustavila je greda.

Mađarska je dva puta vodila pogocima Adama Szalaija (11) i Schäfera (68), no Njemačka je ipak osvojila potreban bod zahvaljujući Havertzu (66) i Goretzki (84).

I kad Njemačka samostalno nije mogla ozbiljnije zaprijetiti suparniku, u 66. minuti počastiti ju je odlučio mađarski vratar Gulacsi koji je potpuno pogrešno procijenio ubačaj Kimmicha, promašio loptu pa ju je Hummels glavom usmjerio prema praznom golu. Na dva metra od gol-linije natrčao je Havertz i potvrdio pogodak.

No, niti dvije minute potom Mađarska je stigla do novoga vodstva, a 'prste' u tome imao je inače pouzdani njemački čuvar mreže Neuer. Schäfer je odlično kombinirao sa Adamom Szalaijem koji je poslao lijepu loptu u njemački kazneni prostor. Neuer je pogrešno procijenio kada treba istrčati s vrata, Schäfer je stigao prije njega do lopte i glavom ju proslijedio u mrežu.

Do kraja dvoboja Njemačka je pokušavala stihijskim napadima, a jedan takav donio je poravnanje u 84. minuti. U akciji su sudjelovale isključivo izmjene, Werner je prihvatio loptu na lijevom krilu, dodao Musiali koji je proigrao Goretzku, a ovaj je vratio loptu Werneru. Pokušaj napadača Chelseaja završio je u mađarskom bloku, no lopta se odbila na udarac Goretzki koji je sa 12 metara bio precizan i spasio Njemačku blamaže i ispadanja u skupini na drugom velikom natjecnaju zaredom, nakon svjetskog prvenstva u Rusiji prije tri godine.

NJEMAČKA - MAĐARSKA 2:2 (0:1)

München. Allianz Arena

GLEDATELJA: 14.500

SUDAC: Karasev (Rusija)

STRIJELCI: 0-1 Ad. Szalai (11), 1-1 Havertz (66), 1-2 Schaefer (68), 2-2 Goretzka (84)

NJEMAČKA: Neuer - Ginter (Volland, 82), Hummels, Ruediger - Kimmich, Gundogan (Goretzka, 58), Kroos, Gosens (Musiala, 82) - Havertz (Werner, 67), Sane - Gnabry (M¸uller, 67)

MAĐARSKA: Gulacsi - Nego, Botka, Orban, At. Szalai, Fiola (Nikolić, 88) - Kleinheisler (Lovrencsics, 88), A. Nagy, Schäfer - Ad. Szalai (Varga, 82), Sallai (Schön, 75)