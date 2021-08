[FOTO] Hrvatske odbojkašice pobjedom nad Bjeloruskinjama stigle na korak do osmine finala

Hrvatske odbojkaške reprezentativke uvjerljivo su pobijedile Bjelorusiju rezultatom 3:0 (25;19, 25:23, 25:15) te bez izgubljenog seta u dva dosadašnja susreta očekuju nedjeljni okršaj protiv Slovačke. Bio je to susret starih poznanica iz Zlatne europske lige u kojoj je ove godine već slavila dva puta s 3:2 i 3:0. Bjelorusija gaji rusku školu odbojke s visokim igračicama koje napadaju preko krajeva mreže, Hrvatska pak igra puno brže i modernije

U iznimno važnoj utakmici za obje ekipe, Hrvatska s dvije pobjede u skupini C već polako trasira put u drugi krug natjecanja. Bio je to susret starih poznanica iz Europske lige, iz Zlatne skupine, gdje je Hrvatska ove godine već slavila dva puta, sa 3-2 i 3-0. Bjelorusija gaji rusku školu odbojke, sa visokim igračicama koje napadaju preko krajeva mreže, Hrvatska pak igra puno brže i modernije.

Prvi set vrlo izjednačen, kao da su ekipe jedna drugoj tražile slabe strane. Hrvatska je taj prvi period igre dobila s 25:19, zahvaljujući 4 poena blokom, dok suparnice tu nisu osvojile niti poena, te boljem prijemu servisa koji im je omogućio raznovrsniji napad, pogotovo preko sredine terena.

Drugi set otvorile su Hrvatice s 3:1, no propustile su već zarana otići na osjetniju prednost, prvenstveno svojim neforsiranim pogreškama, kojih su na kraju sakupile 9 do kraja drugog seta. Bjelorusija je pojačala blok, napravila tu pet poena, pa je sve rezultiralo tijesnom i stresnom završnicom koja je na kraju as servisom kapetanice Samante Fabris otišla na stranu Hrvatica s 25:23.