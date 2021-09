[FOTO] Hrvatska u samom finišu golčinom Brozovića slomila Slovačku za neizmjerno važna tri boda

Hrvatska je s 1:0 golom Marcela Brozovića srušila Slovačku i tako došla na 10 osvojenih bodova u skupini

Strijelac vrlo važnog pogotka vrijednog tri boda bio je Marcelo Brozović u 86. minuti.

U odnosu na utakmicu protiv Rusije u Moskvi prije tri dana, izbornik Zlatko Dalić napravio je čak pet promjena u početnoj postavi. I dok je ulazak Vide na poziciju stopera bio očekivan, on u Moskvi nije igrao zbog suspenzije, a Ivušić je debitirao na vratima zbog ozljede Livakovića, ulasci Ivanušeca, Oršića i Čolaka umjesto Pašalića, Perišića i Kramarića bili su taktičke naravi.

Sve te promjene donijele su agrsivniji ulazak Hrvatske u utakmicu i veliki broj udaraca na vrata u prvih 20-ak minuta, a upravo je to nedostajalo u Moskvi. No, ti udarci nažalost nisu donijeli rezultat iako je pokušaj Oršića sa 20-ak metara u 10. minuti bio vrlo blizu, slavlje Vatrenih spriječila je greda. Novu priliku Hrvatska je imala u 19. minuti kada je Ivanušec odlično proigrao Čolaka, no vođa navale Hrvatske u Bratislavi je oklijevao pa je njegov pokušaj blokirao Škriniar.

Nakon obećavajućih 20-ak minuta Hrvatska kao da se ispuhala, a Slovačka je došla do daha te nekolio puta opasno zaprijetila. U 26. minuti Slovaci su dobro kombinirali po lijevoj strani, Mak je utrčao u kazneni prostor i uputio oštar udarac kojega je Ivušić sjajno obranio. Samo tri minute potom uslijedila je velika gužva u hrvatskom kaznenom prostoru, pucali su Šatka, Schranz i Kucka, no svi ti pokušaji su blokirani.