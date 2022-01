[FOTO] Hrvatska svjetskim prvacima pružila veliki otpor, ali tek sada je jasno koliko je skup bio poraz od Crne Gore

Nakon poraza od Crne Gore, Hrvatskoj je za nadu u mogući prolazak do polufinala Eura trebala pobjeda nad svjetskim prvakom Danskom. Pružili su igrači Hrvoja Horvata odličan otpor, ali osim časnog poraza 25:27, Hrvatska nije mogla izvući više. Nažalost, sada je sve jasno, Hrvatska je ostala na dnu Skupine I

Nakon blijedog izdanja protiv Crne Gore ovaj put su hrvatski rukometaši odigrali hrabru, srčanu i vrlo dobru utakmicu, ali ni to nije bilo dovoljno za odličnu Dansku. U svemu su hrvatske rukometaše sjajno bodrili navijači te je tijekom cijelog susreta vladala prava atmosfera u budimpeštanskoj dvorani.

Od početka drugog dijela Danska je krenula s napadačkim pristupom sedam na šest (bez vratara) čime je napravila razliku od +3 i hrvatska obrana bila je posve nemoćna u takvim situacijama.

Borila se hrvatska reprezentacija, ali nikako nije uspjela rezultatski potpuno uhvatiti Dansku, a i kako se približavao kraj utakmice osjećao se lagani pad energije kod Hrvatske (od 46. do 51. minute bez pogotka su bili hrvatski igrači). Danska je do kraja čuvala prednost od plus dva ili tri gola i na kraju slavila 27:25.

Prvi strijelac Hrvatske bio je Marino Marić sa šest golova. Četiri je dao Tin Lučin, a po tri Ivan Martinović i Ivan Ćupić.

Dansku je predvodio Mikkel Hansen sa osam golova. Šest je dodao Jakobsen, a četiri Gidsel.

Danska se na vrhu ljestvice izdvojila i ima šest bodova, dva više od Francuske i Islanda. Hrvatska je posljednja i jedina koja je bez bodova.

Iduću utakmicu Hrvatska igra u ponedjeljak, a suparnik će biti Island (15:30 sati).