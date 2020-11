[FOTO] Hrvatska se s igračem manje odlično držala protiv Portugala; Mateo Kovačić briljirao, ali sve smo prosuli u zadnjim minutama

Hrvatska je s 2:3 izgubila na Poljudu protiv Portugala u šestom kolu Lige nacija

U posljednjem kolu i Hrvatska i Švedska su izgubile, no 'Vatreni' srećom s manje razlike što je bilo dovoljno za osvajanje trećeg mjesta.

Oba gola za Hrvatsku zabio je Mateo Kovačić (29, 65), dok su strijelci za Portugal bili Ruben Dias (52, 90) i Joao Felix (60). Hrvatska je od 52. minute igrala bez isključenog Marka Roga.

Hrvatska je povela u 29. minuti golom Matea Kovačića, kojem je to bio prvi pogodak za 'Vatrene' nakon više od pet godina. Prvi i do sada jedini gol zabio je u prijateljskom susretu protiv Gibraltara u lipnju 2015.

Možda i ključni trenutak utakmice dogodio se u 52. minuti, kada je Marko Rog isključen zbog drugog žutog kartona. Portugal je odmah izjednačio. Cristiano Ronaldo je opalio iz slobodnjaka, Livaković je obranio, no lopta se odbila do Pereire koji je odmah vratio do Rubena Diasa koji je mirno zabio za 1-1.

Nažalost, samo osam minuta kasnije Portugal je okrenuo rezultat, a pogodak je zabio Joao Felix. Gosti su dali gol nakon što je Jota loptu uštopao rukom pa potom i asistirao Felixu koji je zabio u praznu mrežu. No, engleski sudac Michael Oliver je pokazao na centar.