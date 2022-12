[FOTO] Francuzi ostali u utrci za obranu svjetskog zlata; Harry Kane promašio penal za izjednačenje

Francuska nogometna reprezentacija nastavila je put prema mogućoj obrani naslova svjetskog prvaka plasiravši se u subotu u polufinale Svjetskog prvenstva u Katru pobjedom 2:1 (1:0) protiv reprezentacije Engleske, a za mjesto u finalu će igrati protiv Maroka.

No, u 17. minuti svjetski su prvaci poveli. Nakon duže kombinacije Griezmann je povratnom loptom pripremio sve za udarac Tchouamenija koji je s nešto više od 20 metara pogodio sam donji lijevi kut engleskog gola.

Francuska je življe započela dvoboj, pogotovo je aktivna bila desna strana njezinog napada. Tako je u 11. minuti Griezmann proigrao Dembelea koji je uputio centaršut, a u kaznenom prostoru Engleske prvi je do lopte došao Giroud , no već je bio u padu pa je njegov udarac Pickford lako uhvatio.

Čim se krenulo s centra Francuska je stvorila dvije prilike za povratak u prednost. Rabiot je u 55. minuti pokušao jakim udarcem iz daljine iznenaditi Pickforda, ali ovaj je bio spreman, da bi minutu kasnije Mbappe prodorom posijao paniku u engleskoj obrani, ali nitko od njegovih suigrača nije bio dovoljno priseban da postigne pogodak. Nije dugo trebalo čekati na odgovor Engleza, u 60. minuti Saka je prošao kroz sredinu francuske obrane, ali u završnici akcije nije imao snage za jači udarac s ruba kaznenog prostora.

Na novo uzbuđenje čekalo se 10 minuta, a onda je Engleska zaprijetila iz prekida. Henderson je uputio odličan ubačaj iz slobodnog udarca s desne strane, Maguire je bio najviši u skoku, ali njegov udarac glavom prošao je malo pored lijeve vratnice već svladanog Llorisa. Dvije minute potom Shaw je probio lijevi bok, ubacio prizemnu loptu na peterac gdje su u duelu bili Hernandez i Saka, a lopta se od noge engleskog napadača odbila opet pored lijeve vratnice.

Uzvratili su Francuzi u 77. minuti, Dembele je glavom spustio loptu za Girouda koji je pucao sa sedam metara, no sjajom obranom zaustavio ga je Pickford. Nakon kornera koji je uslijedio Englezi nisu uspjeli do kraja raščistiti situaciju pa se lopta vratila na lijevo krilo do Griezmanna, a njegov drugi ubačaj bio je znatno precizniji, na petercu ga je dočekao Giroud i snažnim udarcem glavom zatresao mrežu.

Odmah po novom francuskom vodstvu engleski izbornik Gareth Southgate napravio je dvije izmjene, na teren je umjesto Sake i Hendersona poslao Sterlinga i Mounta, a taj potez donio je instant rezultat. Mount je utrčao u kazneni prostor pokušavajući dohvatiti jednu dugu loptu, a njega je suludim potezom s leđa gurnuo Hernandez. Sampaio je tek nakon pregleda snimke još jednom pokazao na bijelu točku.

No, Kane je ovoga puta prebacio vrata i tako nije donio svojoj reprezentaciji zasluženo poravnanje, dok se on sam nije uspio odvojiti od Rooneya na vrhu ljestvice strijelaca engleske reprezentacije svih vremena.

Usprkos pritisku u završnici susreta Engleska više nije stigla do ozbiljnije prilike za pogodak, najbliži poravnanju bio je Rashford u desetoj minuti sudačke nadoknade kada je pokušao iz slobodnog udarca s nešto više od 20 metara, ali lopta je pala na vrh mreže.

Francuska je tako postala reprezentacija koja je stigla najdalje u obrani naslova u 21. stoljeću. Do podviga koji je dosada uspio samo Italiji 1938. i Brazilu 1962. godine dijele ju još samo dvije utkamice. U ovom stoljeću dosada je najbliže obrani naslova stigao Brazil koji je 2006. godine ispao u četvrtfinalu. Francuska 2002., Italija 2010., Španjolska 2014. i Njemačka 2018. su ispadale u skupini.

ENGLESKA - FRANCUSKA 1:2 (0:1)

Stadion Al Bayt

GLEDATELJA: 68.895

SUDAC: Pereira Sampaio (Brazil)

STRIJELCI: 0:1 Tchouameni (17), 1:1 Kane (53-11m), 1:2 Giroud (78)