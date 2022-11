[FOTO] Englezi uvjerljivi protiv Walesa, Marcus Rashford zabio 100. gol za 'Gordi Albion' na Svjetskim prvenstvima

Englezi su se uvjerljivom pobjedom 3:0 protiv Walesa plasirali u osminu finala Svjetskog prvenstva kao najbolja momčad skupine B

Prvu veliku šansu Engleska je imala u 10. minuti. Marcus Rashford se našao u dobroj situaciji, pucao je, ali je njegov udarac odlično obranio velški golman Ward. Vrlo brzo su stvari na travnjaku postavljene tako da su engleski nogometaši dominirali posjedom te su pleli mrežu oko suparničkog gola, dok je Wales, barem u uvodnom dijelu ogleda, prvenstveno želio izvući živu glavu iz svega.

Novu šansu za Englesku je imao Foden koji je u 15. minuti pucao s vrha šesnaesterca, ali pored vratnice, dok je neprecizan i nekoliko trenutaka kasnije bio Maguire koji je zaprijetio glavom.

Sve do kraja poluvremena nastavila se dominacija Engleske, ali se broj pravih prilika smanjio. Još su po jednom pokušali Rashford i Foden, dok je Wales, kojem je trebala pobjeda za proboj prema osmini finala, u napadačkom smislu ostao potpuno tih tijekom svih uvodnih 45 minuta. Na samom kraju prvog dijela još je i Stones zaprijetio, no velška je mreža ostala netaknuta do odmora.