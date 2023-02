[FOTO] Angel Di Maria zabio hat-trick i spasio Juventus; Sevilla i Ivan Rakitić izgubili 2:0, ali su prošli dalje...

Nogometaši Juventusa, Sportinga i Seville večeras su izborili plasman u osminu finala Europske lige

Nakon što je u prvom susretu slavila 3:0, Sevilla je u Eindhovenu kontrolirala utakmicu do 80. minute, a potom strijepila za prolaz. PSV je poveo u 77. minuti golom Luuka de Jonga. Isti je igrač pet minuta kasnije zabio i za 2:0, no gol je poništen zbog zaleđa. U četvrtoj minuti nadoknade Fabio Silva je povećao prednost domaćina, no za više nije bilo vremena. Ivan Rakitić je za Sevillu igrao cijeli susret.