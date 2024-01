Filip Zubčić nakon senzacionalnog osvajanja trećeg mjesta, oduševio i izjavom

'Stvarno sam jako sretan. Nakon prvog, lošeg 'laufa', uspio sam se 'skockati' i odraditi odličan drugi 'lauf'. Opet smo na postolju, to je najbitnije. Skijanje nije bilo na nivou, to je činjenica, međutim dobro je da i s takvim skijanjem možemo biti na postolju. Trebam se dobro odmoriti i pripremiti za sutrašnji slalom', izjavio je Zubčić nakon što je po četvrti put u karijeri završio na pobjedničkom postolju u Adelbodenu, gdje je do sada triput osvajao druga mjesta.

'Sretan sam da sam već skupio četiri postolja ovdje, jer je ovo pravi, klasični veleslalom, gdje su svi pravi veleslalomaši pobjeđivali i bili na postolju. Nadam se da ću ih još skupiti ovdje', dodao je Filip.