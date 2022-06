Fenomenalni Norvežanin prvo se dotakao Marina Čilića, a zatim je izgovorio nevjerojatne riječi o Rafaelu Nadalu na koje imun neće ostati ni Španjolac

Marin Čilić neće igrati u finalu Roland Garrosa u Parizu nakon što je u polufinalu izgubio od Norvežanina Caspera Ruuda s 6-3, 4-6, 2-6, 2-6 nakon dva sata i 57 minuta igre, a nakon meča kratki komentar s terena dao je pobjednik

'Bio je to sjajan meč s moje strane. Nisam najbolje počeo. Bio sam previše defenzivan i uspio sam ga slomiti u drugom setu i to me pokrenulo, a onda sam igrao neki od svojih najboljih mečeva. Super zadovoljan sam današnjim učinkom', rekao je Ruud te se osvrnuo na Čilića:

U finalu ga čeka Rafael Nadal, čovjek koji nikada nije izgubio finale Roland Garrosa (13).

'On je savršen primjer kakav trebaš biti na terenu, nikad ne odustajati, nikad se ne žaliti. On je moj idol cijeli život. Nevjerojatno je, on je posljednji igrač od velike trojice najboljih igrača na svijetu protiv kojeg nikad nisam igrao. Ovo je savršen trenutak i vrijedno je čekanja. Igrati s njim u finalu Grand Slama bit će za mene poseban trenutak i nadamo se za njega. Bit će to zabavno.'