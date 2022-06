[FOTO] Marin Čilić dobio prvi set protiv odličnog Norvežanina i onda stao; ništa od velikog finala protiv kralja Roland Garrosa Rafaela Nadala

Marin Čilić neće igrati u finalu Roland Garrosa u Parizu nakon što je u polufinalu izgubio od Norvežanina Caspera Ruuda s 6-3, 4-6, 2-6, 2-6 nakon dva sata i 57 minuta igre

Problemi su počeli u drugom setu, kod 1-1 je Ruud po prvi puta oduzeo Čilićev početni udarac, zahvaljujući nizu pogrešaka hrvatskog tenisača. Marin je odmah u sljedećem gemu imao 'break-loptu', no osmi tenisač svijeta je bio čvrst na svom servisu. Kod zaostatka 4-5 Čilić ima 0-40 i ogromnu priliku da se vrati u set, no Norvežanin dobiva pet poena zaredom i poravnava na 1-1 u setovima.

I četvrti set započeo je Marinovim gubitkom servisa, a previše je Međugorac griješio u igri, što je Ruud znalački iskoristio. Čilićeva igra se polako gasila, a Ruud u petom gemu seta dolazi do novog oduzimanja servisa za vodstvo od 4-1. Kraj je uslijedio vrlo brzo i Ruud je došao do najveće pobjede u karijeri i finalnog meča s Nadalom.

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro. Čilić je tako postao peti aktivni igrač koji je stigao do polufinala na četiri Grand Slam turnira, uz Rogera Federera, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića i Andyja Murraya.