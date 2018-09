Federer pred iznenađujućom odlukom: Vodi li taj scenarij do završetka karijere?

Roger Federer priznao je da razmišlja o povratku na zemljane terene i nastupu na Roland Garrosu sljedeće godine, kojeg izbjegava u posljednje dvije sezone kako bi produžio svoju karijeru. Hoće li ta odluka značiti da je 2019. godina i zadnja u njegovoj velikoj karijeri?

Taj je potez Federer opravdavao željom da produži svoju karijeru i smanji količinu napora, no ovih dana priznao je da je spreman riskirati u 2019. godini.

'Razmišljam o tome. Ta opcija nije nemoguća, odlučit ću do kraja godine. Želim znati na vrijeme kako bih mogao planirati svoj raspored treniga i način na koji ću njima pristupiti već u prosincu. Možda bih mogao i profitirati od zemljane sezone,' priznao je za ESPN Roger Federer te odgovorio na pitanje što ga tjera povratku ovoj podlozi na kojoj je imao najmanje uspjeha u svojoj karijeri:

'Samo zato što to želim. Radi se isključivo o strasti. No, velika je to stvar. Ako igraš na zemlji, sve se mijenja.'

Ova odluka mogla bi značiti i da Federer više nema namjere štedjeti svoje tijelo pa u 2019. godini planira uživati u svemu što nudi tenis, prije povlačenja na završetku sezone iz sporta u kojem je porušio gotovo sve postojeće rekorde...