Federer opasno 'visio', spašavao je dvije meč-lopte u teškoj pobjedi protiv Pairea

Deveterostruki pobjednik ATP turnira u Halleu i prvi tenisač svijeta Roger Federer spasio je dvije meč-lopte u pobjedi 6-3, 3-6, 7-6 (7) protiv Francuza Benoita Pairea, kojom je stigao do četvrtfinala...

Prvo je imao priliku na servis Federera pri vodstvu 6-5, ali se branitelj naslova izvukao. No, Švicarac je izgubio sljedeći poen promašenim forhendom i omogućio Paireu da na svom početnom udarcu dođe do pobjede. Međutim, 29-godišnji Francuz tu priliku nije iskoristio. S tri uzastopna poena Federer je stigao do 61. pobjede (61-6) na turniru u Halleu, na kojem lovi deseti naslov, čime bi se zadržao i na čelnom mjestu ATP ljestvice uoči pokušaja obrane naslova na Wimbledonu.

Federer će u četvrtfinalu igrati protiv Australca Matthewa Ebdena koji je sa 4-6, 6-1, 6-2 pobijedio 6. nositelja, Nijemca Philippa Kohlschreibera.