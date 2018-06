Petra Martić povela pa stala i ostala bez četvrtfinala

Hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 45.) nije se uspjela plasirati u četvrtfinale WTA turnira u Birminghamu na travnatoj podlozi, gdje ju je u srijedu u 2. kolu pobijedila Rumunjka Mihaela Buzarnescu (WTA - 30.) sa 4-6, 6-3, 6-2

Za Buzarenscu je to šesto četvrtfinale u ovoj sezoni, a drugo na travi, nakon što je do četvrtfinala stigla i prošloga tjedna u Nottinghamu. Martić je nakon prvog seta bila na korak do proboja u četvrtfinale, međutim pokazalo se da je taj korak bio prevelik za 27-godišnju Dućanku. U drugom i trećem setu naša je tenisačica ostala bez ijedne prilike za 'break', dok je Buzarnescu jednom uspjela slomiti servis Martić u drugoj dionici te još dvaput u setu odluke.