Fantastična utakmica u Bergamu; Lazio je imao dva gola prednosti i izgubio, naslov prvaka sad je samo teorija...

Derbi 27. kola Serie A u Bergamu su igrali Atalanta i Lazio. Sjajna utakmica na kraju je završena pobjedom domaćina 3:2 iako je Lazio od 11. minute vodio 2:0

No, sjajna Atalanta imala je druge planove. Istina, u ovom derbiju bez pomoći hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića koji je odrađivao žute kartone.

Nakon primljenog drugog gola Atalanta je zaigrala mnogo bolje. Početni je šok splasnuo i domaći su preuzeli inicijativu na terenu. To im se isplatilo u 38. minuti kada je Gosens pogodio za 2:1.

U nastavak utakmice Atalanta je krenula nevjerojatnim pritiskom, stjerali su Lazio u njihov šesnaesterac i redali prilike.

No, Atalanta je u tek 66. minuti uspjela izjednačiti na 2:2 fantastičnim golom Malinovskog. I nakon toga domaći su nogometaši nastavili igrati istim ritmom i to im se itekako isplatilo. U 80. minuti stigli su do potpunog preokreta golom Palomina za 3:2 i tako praktički izbacili Lazio iz utrke za naslov prvaka.