Evo što utučeni srpski rukometaši zaista misle o ovoj Hrvatskoj i što je najjači adut Line Červara

Hrvatske rukometaše očekuje utakmica 3. kola skupine A na Europskom prvenstvu protiv Srbije

Utakmica je to za prestiž, jer su Červarovi izabranici osigurali prvo mjesto u skupini, dok će Srbija natjecanje završiti na četvrtoj poziciji bez obzira kako ovaj sraz završi.

'Razočarani smo što nećemo ići u drugi krug, ali držimo se dobro i idemo dalje, to je sport. Očekujem zanimljivu utakmicu protiv Hrvatske. Iako je to utakmica bez rezultatskog značaja, opet to je utakmica za prestiž. Mi ćemo izaći na teren i igrati na pobjedu. Hrvatska fantastično izgleda i taj napad sa Cindrićem, Karačićem i Duvnjakom je odličan, tako da mislim da imate šanse za polufinale', rekao je reprezentativac Srbije Vladimir Cupara.