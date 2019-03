Evo gdje možete gledati nezgodno gostovanje Hajduka te uzdrmani Osijek nakon slučaja 'Bočkaj'

U nedjelju se kompletira 23. kolo Hrvatski Telekom Prve lige; U Zaprešiću će Inter ugostiti Hajduk (15 sati), a Osijek je u Gradskom vrtu domaćin Slaven Belupu (17.30)

Inter - Hajduk (15 sati, Arenasport 3) Inter je drugi dio sezone otvorio uvjerljivim porazima od Lokomotive i Rijeke, te brojnim promjenama u igračkom kadru. Trenutno najdugovječniji trener u ligi Toplak nije zbog toga paničario već je koristio vrijeme da uigra nove igrače i to mu se isplatilo jer je njegova momčad izgledala mnogo bolje u posljednja dva kola. Osvojio je Inter bod na gostovanju u Gorici, da bi potom u Koprivnici golom Serderova stigao do vrijedne pobjede protiv direktnog rivala u borbi za ostanak u ligi. Trenutno Inter ima ugodna četiri boda prednosti nad pretposljednjom Istrom i bez prevelikog pritiska može odigrati utakmicu s Hajdukom. Dobar rezultat dodatno bi podigao samopouzdanje igrača Intera pred ključnim utakmicama protiv Rudeša i Istre.

Susret s Hajdukom najavio je vratar Matković koji je odlično iskoristio dobivenu priliku u posljednjim utakmicama: 'Osjećam se fenomenalno, usvajam sve što mi trener vratara savjetuje i vjerujem kako ću nastaviti s dobrim nastupima. Izgubili smo od Lokomotive i Rijeke koje su momčadi iz vrha lige, no potom smo uzeli četiri važna boda u gostima. Imamo dobru i iskusnu momčad i smatram kako ćemo igrati sve bolje i bolje. Hajduk je prepoznatljiv po presingu, ali možemo se nositi sa Splićanima. Moramo biti agresivni i ne smijemo se bojati. To što oni nose Hajdukov dres ne znači da je riječ o izvanzemaljcima. Respekt Splićanima da, no mi želimo podebljati bodovni konto.'

Zbog suspenzije će susret s Hajdukom morati propustiti veznjak Postonjski. Momčad Intera napustio je branič Prenga pa je klub reagirao dovođenjem iskusnog Jurice Buljata koji je godinama igrao upravo za Hajduk. Sve najave današnjih utakmica i prognoza pročitajte na dvoznak.com, adresi za pametno klađenje Nije nepoznanica da kod navijača Hajduka euforija brzo nastane, te da se još brže ugasi. Početak drugog dijela sezone donio je Hajduku minimalne pobjede nad Osijekom i Lokomotivom uz koje su išli nezaobilazni hvalospjevi na igru momčadi trenera Oreščanina, no nakon toga uslijedile su utakmice bez pogodaka s Rijekom i Goricom pa su odmah krenule i priče o tome da je igra Hajduka pročitana. Činjenica je da Hajduk pod Oreščaninovim vodstvom igra mnogo bolje nego pod Vulićem, te da obrana predvođena Posavcem djeluje sigurno, no s druge strane u napadu postoji još mnogo prostora za napredak. Posljednji dobri rezultati oživjeli su nade navijača da se ipak može izboriti novi plasman u Europsku ligu, no sada u ciklusu naizgled lakših utakmica Hajduku trebaju pobjede.

Oreščanin ne očekuje lagan put do bodova u Zaprešiću: 'Inter je momčad koja ima iskustva, a slika mu se mijenja iz kola u kolo. Očekujemo da će biti u pozitivnom ozračju jer su u zadnja dva kola stigli do pozitivnih rezultata koji im znače ostanak u ligi. Oni su momčad koja uvijek nadoknađuje odlaske i to naprave zadovoljavajuće za njih. Teže igri i žele imati svoju prepoznatljivost. Smatram kako su imali problema u posljednjoj liniji i zbog toga su se vjerojatno i pojačavali, no mi imamo svoje bodovne planove kako bismo došli blizu toga da se možemo ušuljati u Europu. Ciklus od prve četiri utakmice smo dobro prošli, no Inter, Slaven i Istra u gostima su apsolutno zamke.'

Uživajte u omiljenom sportskom sadržaju u HD kvaliteti slike na MAXtv-u. Aktivirajte sportski paket ili saznajte više informacija o MAXtv-u. Zbog suspenzija Oreščanin u Zaprešiću neće moći koristiti stopera Borju Lopeza i beka Tudora koji je čija je budućnost u klubu upitna budući da mu istječe ugovor. Postojao je velik interes poljskog Lecha, no s obzirom na dobra posljednja izdanja Tudora najvjerojatnija je opcija postala produljenje ugovora. Ukrajinski branič Svatok čeka svoj debi za Hajduk, a u konkurenciju za nastup nakon dužeg izbivanja zbog ozljede vratio se napadač Ivanovski. Osijek - Slaven Belupo (17.30, Arenasport 3) Iza momčadi Osijeka turbulentan je tjedan budući da se nakon teškog maksimirskog poraza od Dinama oglasio predsjednik Meštrović koji je oštro govorio o pristupu igri Zekićevih igrača, te koji je najavio stroži režim u klubu. Zaboljela je Meštrovića činjenica da je njegovu momčad deklasirao Dinamo koji je zaigrao bez gotovo svih standardnih prvotimaca, no nakon posljednjih događaja upitno je koliko su njegove riječi imale odjeka u svlačionici. Naime, najbolji igrač Bočkaj u petak je pod utjecajem alkohola svojim automobilom razbio benzinsku postaju i potom je pobjegao s mjesta nesreće. Klub je reagirao priopćenjem da zbog konstantnog kršenja discipline raskida ugovor s Bočkajem na štetu igrača. Posljednje aktivnosti kluba morale bi rezultirati većim zalaganjem igrača, no s druge strane činjenica je da je odlazak majstora slobodnih udaraca Bočkaja značajno smanjio kvalitetu momčadi.

Zbog posljednjih događaja klub je otkazao tradicionalno obraćanje medijima trenera Zekića, a i taj čin smatra se jednom od mjera potrebnih za željenu homogenizaciju momčadi. Sveukupno gledano trenutna treća pozicija Osijeka uz četiri boda i utakmicu manje od drugoplasirane Rijeke je realna s obzirom na prodaje nekolicine važnih igrača ove sezone, no s obzirom na ulaganja u klub posljednjih godina predsjednik traži iskorak. Zekiću se zamjera da igračima često mijenja prirodne pozicije i da se pomalo gubi u svojim kombinacijama, stoga će uistinu biti zanimljivo vidjeti kako će Osijek izgledati na terenu protiv Slavena. Slaven je niz od pet uzastopnih podjela bodova pod novim trenerom Sertićem prekinuo pobjedom nad Goricom, no potom su uslijedili porazi od Dinama i Intera. Dok se maksimirski poraz očekivao, domaći poraz od direktnog rivala u borbi za ostanak neugodno je iznenadio navijače u Koprivnici. Izjednačio se Inter sa Slavenom na diobi sedme pozicije, te oba kluba uz utakmicu manje imaju četiri boda prednosti nad pretposljednjom Istrom tako da nema razloga za paniku u Koprivnici.