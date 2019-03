Evo gdje možete gledati Dinamo te derbi HT Prve lige na Rujevici

Danas će biti kompletirano 25. kolo Hrvatski Telekom Prve lige, Gorica od 15 sati dočekuje Dinamo, a na Rujevici se od 17.30 igra derbi između Rijeke i Osijeka

Bjelica mora europsku avanturu ostaviti iza sebe jer je pred Dinamom nova prvenstvena utakmica:

'Gorica ima sjajnu sezonu, dobro rade i pokazuju se u najboljem svjetlu. Uz Dinamo su najbolja gostujuća momčad lige. Mi svaki put kad igramo s njima imamo težak posao. Vjerujem da ćemo biti bolji, no znamo da ćemo se morati dobro oznojiti. Gorica je hit prvenstva, ali zaslužuju biti tu gdje jesu. Imaju sjajne igrače i odličnog trenera. Stabilan su klub koji bez pritiska može pokazati svoje najbolje lice. Imaju puno manji pritisak od Hajduka, Rijeke i Osijeka, te to pokazuju iz kola u kolo. Konstanta su ove sezone i na tome im treba čestitati.'

Kao i do sada, Bjelica će u prvenstvu odmarati igrače koje je koristio u europskoj utakmici. Zbog suspenzija susret s Goricom moraju propustiti branič Lešković i veznjak Knežević, a priliku bi ponovno trebali dobiti rezervni vratar Zagorac, bek Moharami, stoper Perić, veznjak Majer, te napadač Gavranović. U početnom se sastavu Dinama očekuje i Atmienwen koji je nakon odličnih igara u dresu Gorice tijekom prvog dijela sezone izborio zimski transfer u prvaka Hrvatske.

Rijeka – Osijek (17.30, Arenasport 3)

Dinamo je ove sezone nedodirljiv za sve konkurente, a to je zorno demonstrirao upisavši uvjerljive pobjede nad Rijekom i Osijekom i to unatoč činjenici da je u oba navedena susreta Bjelica zbog europskih obaveza odmarao svoje najbolje igrače. Rijeka je trenutno prvi pratitelj Dinama s velikih 17 bodova zaostatka, a drugom mjestu Bišćanove momčadi prijeti sljedeći suparnik Osijek koji ima dva boda manje. Ne brilijira Rijeka u posljednje vrijeme, no razlog za to može se pronaći u nevjerojatno velikom broju ozlijeđenih igrača pa se Bišćan iz utakmice u utakmicu bori kako bi uopće sastavio kompetitivnu jedanaestorku za prvenstvene utakmice.

MAXTV DERBI TJEDNA: Uživajte u omiljenom sportskom sadržaju u HD kvaliteti slike na MAXtv-u. Aktivirajte sportski paket ili saznajte više informacija o MAXtv-u.

Bišćan je najavio derbi s Osijekom:

'Sigurno je pred nama ekstra zahtjevna utakmica, no vjerujem da smo u stanju izvući maksimum iz sebe. Uz pomoć naše publike u stanju smo odigrati na optimumu naših sadašnjih mogućnosti. Vjerujem da će to biti dovoljno za pobjedu i tri važna boda. Biti će i nakon ove dvije utakmice puno bodova u igri, no sada nam je najvažnije koncentrirati se na Osijek. Nakon toga je kratka stanka, nakon čega se nadamo da ćemo imati više igrača na dispoziciji.'