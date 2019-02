Evo gdje možete gledati derbi HT Prve lige u Gradskom vrtu te zanimljiv okršaj na Rujevici

U nedjelju će se kompletirati 19. kolo Hrvatski Telekom Prve lige. U Gradskom vrtu igraju Osijek i Hajduk (15 sati), a na Rujevici će Rijeka ugostiti Goricu (17.30)

Dobar rad Osijeka rezultirao je bogatim izlaznim transferima tijekom ljeta, no i sada tijekom zime budući da su klub napustili ofenzivac Hajradinović i veznjak Mudražija. Veliko pojačanje Osijeka u nastavku sezone trebao bi biti mađarski reprezentativni veznjak Kleinheisler, no njega klub još ne može registrirati jer čeka da FIFA riješi spor s bivšim poslodavcem Astanom u njegovu korist. Postoji mogućnost da Osijek pojača i veznjak Gordana koji je prvi dio sezone odigrao u Slaven Belupu, no koji je proteklog tjedna iznenađujuće sporazumno raskinuo ugovor s klubom iz Koprivnice.

'Na pripremama se dogodilo točno ono što sam želio, nastavili smo tamo gdje smo jesenas stali. Malo smo modificirali vezni red pa će možda trebati malo vremena da sve sjedne na svoje mjesto jer su pripreme bile kratke. Uvjeren sam da ćemo biti spremni na kvalitetan način odgovoriti izazovima koji su pred nama. Dobro smo odradili pripreme, no dobre je rezultate imao i Hajduk protiv jakih suparnika. Iz prethodnih iskustava pripremni rezultati ne znače mnogo niti nama, a ni Hajduku. U nedjelju je prava priča i prava utakmica i tu se treba pokazati jesi li ili nisi.'

Hajduk je očajno odradio prvi dio sezone, no zahvaljujući neočekivanom bogatom transferu Palaverse u Manchester City u klubu s optimizmom čekaju povratak prvenstvenim obavezama. Palaversin je transfer napunio klupsku blagajnu, a Hajduk je profitirao i činjenicom da je engleski velikan poslao maldog veznjaka nazad u Split na posudbu sljedećih 18 mjeseci. Hajduk u nastavak sezone ulazi sa skromne šeste pozicije i velikih 11 bodova zaostatka za četvrtoplasiranom Rijekom, stoga se Oreščanin i njegovi igrači moraju iznimno potruditi kako bi zadržali san o novom plasmanu u Euorpsku ligu.

Oreščanin nakon ispadanja iz Kupa prilikom novog gostovanja u Osijeku želi bolji rezultat: 'Bila je to utakmica na kojoj smo imali nacrte onog što želimo i kako da se nametnemo. To ćemo nastojat i sada. Gledao sam statistički što je Hajduk uradio u posljednje vrijeme i prošle sezone niti jednu od pet utakmica protiv klubova ispred sebe nije pobijedio. Nadam se da će se to promijeniti već sada u Osijeku. Imamo poštovanje prema Osijeku. Oni su ostvarili dva izlazna transfera, ali imaju opet dobru momčad i kući su goropadni, kroz agresiju se žele nametnuti. Naša se momčad četiri tjedna upoznavala sa zahtjevima i u Turskoj smo na pripremama dobili mnoge odgovore na pitanja što smo tražili.'

Veznjak Palaversa koji je realizirao bogati transfer u Manchester City neće moći igrati u Osijeku zbog administrativnih razloga, a Oreščanin zbog ozljeda ne računa na Juranovća, Beširovića, Bašića i Ivanovskog. S obzirom na odlazak Saida i ozljedu Ivanovskog momčad ne čudi da Hajduk aktivno traži pojačanje za poziciju centralnog napadača.

Rijeka – Gorica (17.30, Arena Sport 3)

Nakon posljednjeg susreta Rijeke i Gorice momčad s Rujevice napustio je trofejni trener Kek kojeg je na klupi zamijenio Bišćan. Navijačka skupina Armada još uvijek bojkotira navijanje zbog dolaska Bišćana, no činjenica je da su se rezultati Rijeke znatno podignuli i da je pod vodstvom novog trenera momčad definitivno počela igrati sve bolje. Rijeka je drugi dio sezone otvorila u srijedu odigravanjem odgođene utakmice protiv Slaven Belupa, no u Koprivnici je Bišćanova momčad prekinula niz od pet uzastopnih pobjeda. U poprilično izjednačenoj utakmici početkom drugog poluvremena gostima je vodstvo donio Acosty nakon asistencije Čolaka, no u završnici utakmice nakon što je zimsko pojačanje Halilović propustio iz sjajne šanse postići pogodak za potvrdu pobjede, stigla je kazna u obliku izjednačujućeg gola Slavena.