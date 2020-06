Emotivan istup Dinamovog trenera: Ovo se ne zaboravlja kao ni prva ljubav, žao mi je što nije mogao vidjeti današnji dan...

Dinamo je u 27. kolu Hrvatski Telekom Prve lige slavio kod Varaždina 3:1, a novi trener 'modrih' Igor Jovičević zauvijek će pamtiti ovu utakmicu

'Prva utakmica je uvijek važna za novog trenera, mislim da smo zaslužili tri boda, prvo poluvrijeme pokazali smo lepršavu utakmicu, mogli smo riješiti pitanje pobjednika, u drugom smo malo zakomplicirali zbog primljenog gola. Pojavila se nervoza. No i tu se pokazuje karakter. Tri boda vrlo važna. Ovo je prva utakmica koja se ne zaboravlja, jer sam pobijedio kao trener Dinama', rekao je Jovičević za Arenasport.

Nešto kasnije je na novinskoj konferenciji Jovičević jasno dao do znanja koliko mu je bila važna ova utakmica.

O utakmici je govorio i strateg Varaždinaca Samir Toplak.

'Mogu reći da sam pola pola zadovoljan, prvo pluvrijeme smo im brzo poklonili dva gola. Veseli me jedino da se nismo raspali i drugo polurijeme smo bii jako dobri i držali Dinamo do zadnje minute u strahu. Treći gol se nije smio dogoditi, jer nije isto 2:1, 3.1. Zadovoljan jesam, ali ne mislim slaviti poraz. Imamo dječje boesti, a u ozbiljnim ekipama to se ne može dogoditi.'