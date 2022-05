Dvije legende francuskog tenisa najavile kraj karijera, a onda im je stigao najbolji mogući poklon

Francuski tenisači Gilles Simon (37) i Jo-Wilfried Tsonga (37) među šest su tenisača koji su dobili pozivnice za ovogodišnje izdanje Roland Garrosa, objavili su organizatori drugog Grand Slam turnira sezone koji je na rasporedu od 22. svibnja do 5. lipnja

Tsonga, koji je svojedobno bio peti tenisač svijeta, nedavno je objavio da će nakon Roland Garrosa okončati karijeru.

Bit će to njegovo 15. sudjelovanje na pariškom turniru, a do sada je dva puta dogurao do polufinala (2013, 2015). U karijeri je osvojio 18 ATP titula, a jedino Grand Slam finale igrao je 2008. kada je na Australian Openu poražen od Novaka Đokovića.