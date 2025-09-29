Dva dana nakon debakla u derbiju, Xabi Alonso ipak dobio dobre vijesti

Odlične vijesti stižu za Real Madrid pred nastavak sezone. Iako se u prvi mah činilo da će Trent Alexander-Arnold zbog ozljede pauzirati najmanje mjesec dana, engleski bek oporavlja se brže od očekivanog i uskoro bi ponovno mogao biti na raspolaganju treneru Xabiju Alonsu.
Marca donosi kako bi Alexander-Arnold mogao zaigrati već nakon reprezentativne stanke, što je veliko olakšanje za ‘kraljevski klub’.
Problemi već na početku utakmice
Podsjetimo, problemi za Real pojavili su se već u petoj minuti nedavne utakmice kada je Alexander-Arnold zbog ozljede morao napustiti teren, a zamijenio ga je Dani Carvajal.
Liječnički nalazi u početku su pokazivali da će morati pauzirati minimalno četiri tjedna, a u Realu su se pomirili da ga neće biti do kraja listopada. No, situacija se sada značajno promijenila.
Težak raspored pred Realom
Oporavak engleskog reprezentativca dolazi u idealnom trenutku, jer madridski klub nakon reprezentativne pauze očekuje vrlo zahtješan raspored. Najprije će u La Ligi gostovati kod Getafea u 9. kolu, zatim ih u Ligi prvaka čeka dvoboj protiv Juventusa, a kraj listopada donosi najveći ispit – El Clásico protiv Barcelone 26. listopada.