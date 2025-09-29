Dva dana nakon debakla u derbiju, Xabi Alonso ipak dobio dobre vijesti

Marca donosi kako bi Alexander-Arnold mogao zaigrati već nakon reprezentativne stanke, što je veliko olakšanje za ‘kraljevski klub’.

Problemi već na početku utakmice

Podsjetimo, problemi za Real pojavili su se već u petoj minuti nedavne utakmice kada je Alexander-Arnold zbog ozljede morao napustiti teren, a zamijenio ga je Dani Carvajal.

Liječnički nalazi u početku su pokazivali da će morati pauzirati minimalno četiri tjedna, a u Realu su se pomirili da ga neće biti do kraja listopada. No, situacija se sada značajno promijenila.

Težak raspored pred Realom

Oporavak engleskog reprezentativca dolazi u idealnom trenutku, jer madridski klub nakon reprezentativne pauze očekuje vrlo zahtješan raspored. Najprije će u La Ligi gostovati kod Getafea u 9. kolu, zatim ih u Ligi prvaka čeka dvoboj protiv Juventusa, a kraj listopada donosi najveći ispit – El Clásico protiv Barcelone 26. listopada.