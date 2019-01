Golijadu Fiorentine i Sampdorije naš je Marko Pjaca odgledao s klupe za pričuve

U sjajnom susretu 20. kola talijanskog nogometnog prvenstva Fiorentina i Sampdorija su remizirali 3:3, a 'viole' su iščupale bod golom u trećoj minuti sudačke nadoknade...

Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Fiorentina vodila 1:0 i 2:1, Sampa je potom okrenula rezultat u svoju korist (3:2), no domaćin je u trećoj minuti nadoknade uspio izjednačiti i to s igračem manje.