Dramatično u Zadru uoči okršaja sa Cibonom; za ovo nema oprosta; kako se samo to usudio napraviti?

Košarkaši Zadra u četvrtak (20 sati, Arenasport), u sklopu 15. kola HT Premijer lige, dočekuju u Višnjiku Cibonu, ali u taj dvoboj domaćin ulazi oslabljen za ponajboljeg igrača Maria Littlea koji je – nestao

Kako je rekao direktor kluba Željko Žilavec prema njemu su sve financijske obveze ispoštovane i suspendiran je od 18. veljače.

'Nitko nije iznad kluba, Little će nedostajati kao igrač to nije sporno. S ovom mjerom suspenzije smatram da doprinosimo i čuvamo homogenost momčadi i autoritet trenera. To je po meni i osnovna stvar u pravom funkcioniranju momčadi. Trenerova riječ je zadnja, on donosi odluku.'