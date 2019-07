Đoković u jednom od najluđih finala u povijesti slomio Federera i peti put osvojio Wimbledon

Novak Đoković pobijedio je ove nedjelje u finalu Wimbledona Rogera Federera u pet sati dugom nevjerojatnom meču u pet setova i tako po peti put osvojio naslov pobjednika londonskog Grand Slam turnira...

Bio je to neobičan dvoboj u kojem je Roger Federer ima cijelo vrijeme više osvojenih poena od Đokovića, no unatoč tome je bio u konstantnom zaostatku.

Đoković je bio sigurniji u 'tie-breaku' prvog i trećeg seta, dok se u drugom i četvrtom Federer vraćao u igru oduzimanjem servisa protivniku. Napravio je to čak pet puta. Nakon više od tri i pol sata igre svjetski broj jedan oduzeo je u petom setu servis velikom rivalu kod rezultata 3:2, no zatim ga je i sam izgubio. Kod 7:7 Federer je bio taj koji je prvi put došao u prednost oduzevši prednost protivniku i servirao za pobjedu, no unatoč dvije meč lopte nije uspio trijumfirati.

Meč je otišao u novouvedeni 'tie-break' petog seta kod 12:12 u kojem je po treći put Đoković bio smireniji i stigao do titule.

Đoković i Federer odigrali su 48. međusobni dvoboj i Srbin sada vodi s omjerom pobjeda i poraza 26:22. Ima 16 osvojenih Grand Slam turnira u karijeri, a ovo mu je bio peti osvojeni Wimbledon.

Bilo je to treće finale Wimbledona koje su odigrali ovi velikani, a nakon pobjede 2014. i 2015. godine Đoković je i treći put u nizu porazio velikog rivala. Federer je tako ostao na 20 osvojenih Grand Slam turnira, a još mu ostaje US Open ove godine ako želi ostvariti veliku titulu na zalasku karijere...

Wimbledon, finale:

Đoković – Federer 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3)