Đoković kaže da neće biti najveći svih vremena; otkrio je tko će ga nadmašiti

‘Ljudi kažu da nitko nikad neće srušiti moje rekorde, ali ja sumnjam u to. Mislim da bi Carlos Alcaraz mogao biti taj. Čak i Jannik Sinner. Carlos je učinio nešto što nitko nije u povijesti u tako mladoj dobi. Siguran sam da će me netko prestići’, rekao je Đoković za magazin GQ i dodao: ‘Alcaraz je sam rekao da želi pisati povijest i biti najbolji svih vremena. Poštujem to, ali možda je još prerano za takve misli.’

Đoković se osvrnuo i na događaje iz 2021. godine, kada mu je zabranjeno sudjelovanje na Australian Openu zbog necijepljenja protiv koronavirusa, nazvavši to političkom odlukom.

‘To je bila politička odluka i u stvarnosti nije imala veze s cjepivom ili koronavirusom. Političari nisu mogli prihvatiti moj ostanak tamo. Htio sam donijeti odluku koja je ispravna za mene i moje tijelo, a ne čini mi se u redu da mi netko uskraćuje pravo na izbor. Zbog toga su me htjeli deportirati’, zaključio je Đoković.