Đoković drži rekord kojeg Nadal ne može nadmašiti; Srbina iznenada popljuvao ludi Australac pa reagirao Ivanišević

Gotovo svi rekordi u Roland Garrosu vezani su uz Rafaela Nadala, ali jedan je ipak u rukama Novaka Đokovića koji je desetu godinu u nizu došao najmanje do četvrtfinala turnira u Parizu Rafael

Ipak, jedan nije u njegovom vlasništvu, nego ga drži Novak Đoković. Španjolac mu u tome nije ni blizu. Naime, na pariškoj zemlji Nadalu je najveći niz bio, a da je stigao najmanje do četvrtfinala, šest turnira (2010-2015.), Roger Federer je tu bolji, jer je njegov niz čak devet (2005-2013.), a njega je ove godine nadmašio srpski tenisač, jer mu je ovo u Roland Garrosu deseto četvrtfinale zaredom (2010-2019).

'Dosad sam zadovoljan, gotovo da igram svoj najbolji tenis na zemlji. Stvarno sam zadovoljan s bilo kojim aspektom moje igre. Motiviran sam da osvojim, ali dug je put do toga,' rekao je Đoković.

Inače, ovih dana malo se i zakuhalo oko Đokovića. Nicka Kyrgios javno je udario po broju jedan svjetskog tenisa.

'Novak je bolesno opterećen željom da ga svi vole. Toliko to želi da ga više ne mogu podnijeti. Ako ga pobijedim u idućem meču, slavit ću pred njim baš kao što on to čini pred drugima', rekao je Kyrgios i izazvao reakciju Gorana Ivaniševića.

'Ti ljudi su 350 dana godišnje zajedno i ne smiješ tako ružno pričati o kolegama. Možda nekog voliš više ili manje, ali koga briga kako će netko proslaviti pobjedu. U svojoj glavi razmišljaj o čemu hoćeš, ali ne smiješ tako pričati o kolegama', jasan je bio proslavljeni hrvatski tenisač.